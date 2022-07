Soirée « Mousse » à l’Esprit des Vins La Brède La Brède Catégories d’évènement: Gironde

Gironde La Brède La team Brède ‘N’ Roses, engagée sur le prochain Trophée Roses des Sables, rallye 100% féminin et solidaire, sera à l’ Esprit des Vins à la Brède pour une « Soirée Mousse » au profit de notre projet solidaire ! Pour fêter l’été et les vacances qui commencent, venez trinquer avec nous!!

