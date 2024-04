SOIREE DINER SPECTACLE Salle Beauregard Raon-l’Étape, samedi 6 avril 2024.

SOIREE DINER SPECTACLE Salle Beauregard Raon-l’Étape Vosges

Samedi

L’office de la jeunesse vous propose sa troisième soirée dîner spectacle à la Salle Beauregard. Au programme, chanteurs, danseurs et artistes de cirque enchanteront votre soirée et au menu, apéritif offert, salade orientale, couscous royal, assiette de fromage et assiette de dessert.Tout public

25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 23:00:00

Salle Beauregard Place des Martyrs de la Résistance

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est officejeunesse@raonletape.fr

L’événement SOIREE DINER SPECTACLE Raon-l’Étape a été mis à jour le 2024-03-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES