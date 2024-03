Soirée de soutien à Office : DJ DIAKI // Johanna Beaussart // Jeune GDB L’Embobineuse Marseille, vendredi 29 mars 2024.

Début : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-30T02:00:00+01:00

Soirée de soutien à OFFICE – rencontres autour du graphisme à Marseille

DJ DIAKI

xtended hybrid set // Nyege Nyege // Mali

Le spectacle électro balani de Diaki est la quintessence du son rave africain, celui qui peut réveiller même les morts. Sous forme de set hybride avec un ordinateur portable, un micro et des boîtes à rythmes, et des influences allant du coupé décalé à la drum’n’bass en passant par le soukous, singheli et le footwork, Diaki délivre un mélange atomique de balani traditionnel électrifié avec toute la fraîcheur de l’Afrique de l’Ouest ! Diaki a perfectionné son art au cours des 30 dernières années et s’est fait connaître après son set dans la Boiler Room du festival Nyege Nyege 2019, où le légendaire DJ Marcelle l’a qualifié de « découverte du siècle ». Son premier album sur Nyege Tapes, acclamé par la critique, a été élu album du mois par le Guardian, et ses sets électrisants lui ont valu le surnom de « President », pour sa capacité magique à canaliser les rythmes ancestraux et à entraîner un club dans la frénésie, des clubs berlinois aux petits villages de la banlieue de Bamako.

DJ Diaki est également le programmateur en chef de la radio Sanankoroba, qu’il a cofondée.

Diaki a joué dans le monde entier, au Roskilde Festival, au CTM, au Guess Who, au Berghain, etc.

https://nyegenyegetapes.bandcamp.com/album/balani-fou

https://www.youtube.com/watch?v=ufTBUGIh4FQ&t=34s

https://soundcloud.com/user-66552693

Johanna Beaussart

avant-garde vocale Standard In-Fi FR

Artiste sonore, vocaliste et compositrice, Johana Beaussart produit une musique narrative à mi-chemin entre le cinéma pour l’oreille et la pop expérimentale.

Mêlant sound design, chant lyrique et field-recording, elle explore à travers les registres de la voix des façons de produire du récit autant intime qu’issu d’une mémoire collective.

https://johanabeaussart.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/johana-beaussart

Jeune GDB

alternative trap // Strasbourg

https://www.instagram.com/gdbasedthechickenlord/

https://jeunegdb.bandcamp.com/album/pdr

21h – 10€ + 2€ adh.

