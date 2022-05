Salon des entreprises Haute Gironde Bourg, 1 juin 2022, Bourg.

Salon des entreprises Haute Gironde Bourg

2022-06-01 – 2022-06-01

Bourg Gironde Bourg

EUR 50 150 Nous sommes heureux de vous annoncer de la 2ème édition du Salon des Entreprises de Haute Gironde.

Envie de participer au Défi’Pitch lors du salon des entreprises ?

Le Défi’Pitch est l’occasion pour les participants de présenter leurs projets sur un des 2 thèmes proposés et de concourir pour obtenir une belle récompense.

Thème n°1: Porteur de projet d’entreprise.

Thème n°2: Votre plus belle réussite dans votre vie d’entrepreneur.

Pourquoi s’inscrire ?

C’est gratuit ! Et tous nos participants sont unanimes : en plus d’être une super expérience à vivre, c’est aussi une très bonne occasion de communiquer sur son entreprise. Et si vous avez la chance de finir lauréat de votre catégorie, un chèque de 200 euros vous sera signé !

Vous êtes exposant ? inscription sur ce lien https://bit.ly/3D9VaIA

Vous venez en tant que visiteur ? inscription sur ce lien https://bit.ly/3OEtWzp

Defi Club Haute Gironde

Bourg

