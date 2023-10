SPECTACLE ÉVEIL ET SENS Salle des fêtes de Mérignac Capeyron Mérignac, 10 novembre 2023, Mérignac.

SPECTACLE ÉVEIL ET SENS Vendredi 10 novembre, 19h00 Salle des fêtes de Mérignac Capeyron Entrée gratuite sur inscription

Afin de promouvoir la pratique artistique auprès d’un public porteur de handicap et valoriser les arts comme vecteur de citoyenneté pour tous, le Puzzle souhaite proposer un temps fort sur la thématique du handicap et de la culture. Ainsi le Puzzle, le Centre d’audition et du langage de Capeyron, les associations Hand to hand et Les Caprices de Marianne se sont associés pour produire un spectacle musical unique appelant à l’éveil des sens par la culture.

Salle des fêtes de Mérignac Capeyron 88 Avenue de la Libération, 33700 Mérignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:00:00+01:00 – 2023-11-10T21:30:00+01:00

