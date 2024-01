THE SMILE LE KRAKATOA Merignac, lundi 26 août 2024.

THE SMILEMoins d’un an après la sortie d’un premier album, The Smile, bande de super hérauts indies composée de Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead et de Tom Skinner de Sons of Kemet vient d’annoncer « Wall Of Eyes » deuxième album dont la sortie est prévue début janvier. Le premier single éponyme Wall Of Eyes, ballade spectrale un peu paranoïaque, totalement sublime, est accompagné d’un clip réalisé par Paul Thomas Anderson. Ce nouvel album, qui a été enregistré entre Oxford et les studios Abbey Road, est produit et mixé par Sam Petts-Davies, un ancien collaborateur, et comporte des arrangements pour cordes du London Contemporary Orchestra.

Tarif : 61.60 – 61.60 euros.

Début : 2024-08-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE KRAKATOA 3 avenue Victor Hugo 33700 Merignac 33