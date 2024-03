CASH SAVAGE AND THE LAST DRINKS LE KRAKATOA Merignac, mercredi 19 juin 2024.

Le groupe originaire de Melbourne vient d’annoncer la sortie de leur nouvel album, So This Is Love, le 28 avril. Pilier de la musique et des communautés LGBTQI de Melbourne, Cash Savage a passé la dernière décennie à faire du Rock’n’Roll avec son groupe : The Last Drinks – Joe White (guitare), Rene Mancuso (batterie), Kat Mear (violon), Nick Finch (basse), Roshan Khozouei (claviers), Dougal Shaw (guitare) et Ed Fraser (guitare). The Last Drinks ont fait une tournée internationale avec l’ingénieur du son Nao Anzai, qui a coproduit l’album avec Cash Savage et Nick Finch. Leurs légendaires concerts sont une cacophonie écrasante d’émotions et de sons. Une expérience cathartique et communautaire qui refuse de donner au public un contournement éthique facile, mais qui met au défi les auditeurs à se poser les questions difficiles et de se surpasser.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-06-19 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE KRAKATOA 3 avenue Victor Hugo 33700 Merignac 33