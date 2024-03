RUSSIAN CIRCLES LE KRAKATOA Merignac, jeudi 7 novembre 2024.

Au cours de ses sept albums studio précédents, le trio instrumental Russian Circles, basé à Chicago, a traversé une topographie variée de sons, d’ambiances et d’approches avec son arsenal limité de batterie, basse et guitare. Il est difficile de tracer une évolution dans leur son alors que leurs disques ont toujours ressemblé à des listes de lecture bien choisies. Il n’était pas rare d’entendre, sur un même album, des méditations, des riffs qui font vibrer les articulations, des ballades folk obsédantes et du noise rock qui fait monter la tension. Mais avec leur dernier album, Gnosis, Russian Circles trace un chemin à travers le territoire le plus tumultueux et déchirant de leur son.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-11-07 à 20:30

LE KRAKATOA 3 avenue Victor Hugo 33700 Merignac 33