COSMO PYKE LE KRAKATOA Merignac, mardi 19 novembre 2024.

Chanteur, auteur-compositeur, instrumentiste et artiste multidisciplinaire, Cosmo raconte des récits éloquents et pertinents de la vie de la génération Z, entremêlés de références à l’art, à la littérature et à l’histoire musicale. Combinant des sons d’indie, de jazz et de blues mélangés à des éléments de hip hop, c’est un jeune homme doté d’une dextérité lyrique qui sent un vocabulaire bien au-delà de son âge, avec un jeu de mots captivant qui vous entraîne dans ses histoires superposées de grooves et de rythmes irrésistibles.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-11-19 à 20:30

LE KRAKATOA 3 avenue Victor Hugo 33700 Merignac 33