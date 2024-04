Ultra Vomit Le Krakatoa Mérignac, samedi 23 novembre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-23T20:30:00+01:00 – 2024-11-23T23:30:00+01:00

Fin : 2024-11-23T20:30:00+01:00 – 2024-11-23T23:30:00+01:00

Le métal parodique a encore de beaux jours devant lui, et ce n’est pas le quartet Ultra Vomit qui va dire le contraire. Leur histoire commence en 2000 à Nantes comme un groupe de grindcore humoristique. Ils cherchent à l’époque à créer un décalage entre la violence de la musique et le côté enfantin des chansons comme Bouba ou Une souris verte. Puis peu à peu ils deviennent parodique en faisant des reprises à leur sauce, comme Pour un mosh tiré de Pour un flirt de Michel Delpech.

Toutefois la veine grindcore reste bien présente avec des morceaux courts, efficaces et aussi brutaux qu’une droite dans la mâchoire. Mais le groupe s’inspire également de tout ce qui l’entoure et une multitude de genres de métal viennent se greffer à leur son. Au fil des albums le groupe s’attaque parodiquement à des groupes reconnus comme Rammstein avec Kammthaar ou encore Iron Maiden avec Evier Metal.

Irrévérencieux et drôles le roi Fetus et sa bande ont littéralement enflammé les planches des plus grandes salles de France, de la Grande Halle de la Villette à l’Olympia, qu’ils parviennent à remplir à chaque fois. Leurs concerts au Download, au Motocultor et au Hellfest prennent des dimensions épiques, le public en redemandant toujours plus.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/ultra-vomit »}]

