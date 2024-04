Russian Circles + REZN Le Krakatoa Mérignac, jeudi 7 novembre 2024.

Russian Circles + REZN Russian Circles au Krakatoa ! Jeudi 7 novembre, 20h30 Le Krakatoa Prévente : 22e70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-07T20:30:00+01:00 – 2024-11-07T23:30:00+01:00

Fin : 2024-11-07T20:30:00+01:00 – 2024-11-07T23:30:00+01:00

RUSSIAN CIRCLES

Au cours de ses sept albums studio précédents, le trio instrumental Russian Circles, basé à Chicago, a traversé une topographie variée de sons, d’ambiances et d’approches avec son arsenal limité de batterie, basse et guitare. Il est difficile de tracer une évolution dans leur son alors que leurs disques ont toujours ressemblé à des listes de lecture bien choisies. Il n’était pas rare d’entendre, sur un même album, des méditations, des riffs qui font vibrer les articulations, des ballades folk obsédantes et du noise rock qui fait monter la tension. Mais avec leur dernier album, Gnosis, Russian Circles trace un chemin à travers le territoire le plus tumultueux et déchirant de leur son.

Gnosis a été conçu et mixé par Kurt Ballou. La batterie et la basse ont été enregistrées chez Electrical Audio à Chicago afin de maximiser les sons naturels de la section rythmique. Les overdubs des guitares et des synthés ont été effectués à God City à Salem, MA, pour profiter du vaste inventaire d’amplis et de pédales d’effets de Ballou. Bien que la totalité de l’album ait été écrite à distance, les chansons ont été enregistrées avec le groupe au complet afin de conserver l’aspect live du matériel. En raison du climat de l’époque et d’une nouvelle méthode d’écriture, Russian Circles a créé son œuvre la plus fumante et la plus concentrée à ce jour – un album qui favorise l’exorcisme de deux années de tension plutôt que la mélancolie et la retenue qui ont souvent coloré leurs efforts passés.

REZN

Pour les non-initiés, la musique produite par le quatuor de Chicago REZN parvient à transmettre à la fois une masse écrasante et une apesanteur cosmique. La graine des riffs mégatonniques et des voyages psychédéliques du groupe a été plantée lorsque le guitariste Rob McWilliams et le bassiste Phil Cangelosi ont commencé à jammer ensemble à l’âge de douze ans dans la ville de Leesburg, en Virginie, qui fait la navette avec Washington. Ils se sont installés à Chicago en 2015, ont recruté l’ingénieur du son local Patrick Dunn pour jouer de la batterie et, après avoir donné seulement trois concerts ensemble, ont commencé à enregistrer leur premier album – le culte de l’ampli en fusion, Let It Burn. Ils ont invité leur ami Spencer Ouellette en studio pour compléter leur son lourd de fond avec le bourdonnement et le tremblement d’un synthé modulaire, et la composante texturale ajoutée est immédiatement devenue une facette clé de leur son.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/russian-circles-rezn »}]

