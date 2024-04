Cash Savage & The Last Drinks + Moloch/Monolyth Le Krakatoa Mérignac, mercredi 19 juin 2024.

Cash Savage & The Last Drinks + Moloch/Monolyth Une soirée rock et indie rock à Mérignac ! Mercredi 19 juin, 20h30 Le Krakatoa Prévente : 15,70 ; Abonné : 13,70

CASH SAVAGE & THE LAST DRINKS

Le groupe originaire de Melbourne vient d’annoncer la sortie de leur nouvel album, So This Is Love, le 28 avril. Pilier de la musique et des communautés LGBTQI+ de Melbourne, Cash Savage a passé la dernière décennie à faire du Rock’n’Roll avec son groupe : The Last Drinks – Joe White (guitare), Rene Mancuso (batterie), Kat Mear (violon), Nick Finch (basse), Roshan Khozouei (claviers), Dougal Shaw (guitare) et Ed Fraser (guitare). The Last Drinks ont fait une tournée internationale avec l’ingénieur du son Nao Anzai, qui a coproduit l’album avec Cash Savage et Nick Finch. Leurs légendaires concerts sont une cacophonie écrasante d’émotions et de sons. Une expérience cathartique et communautaire qui refuse de donner au public un contournement éthique facile, mais qui met au défi les auditeurs à se poser les questions difficiles et de se surpasser.

MOLOCH/MONOLYTH (1ère partie)

Au départ projet folk intimiste de Michaël Martin, Moloch/Monolyth s’est enrichi de nouveaux membres au fil des années, jusqu’à devenir le quatuor actuel en 2022. Leur rock lumineux à l’énergie contagieuse se teinte encore parfois de folk, à l’image de leurs influences diverses qu’ils puisent aussi bien dans le rock des années 90 à aujourd’hui (Pixies, Fontaines D.C., Together Pangea…) que dans la pop ou dans la folk (Death Cab For Cutie, Elliott Smith, Eels, The Dodos…). Après un premier EP “Farewell Full Moon” (autoproduit / 2016), ils précisent leur propos sur leur premier album “Naive Stories” (Grabuge Records / 2019), qu’ils défendent en salle et en festival (RockSchool Barbey, Krakatoa, festival Climax, festival Musicalarue…). Sur scène comme en enregistrement, Michaël (guitare / chant), Ita (batterie / chant), Tony (guitare / chant) et Alexandre (claviers / chant) unissent leurs voix pour créer des choeurs puissants sur des textes très intimes, mêlant des réflexions sur la mort, la parentalité et les états émotionnels qui traversent leurs vies. Le nouvel album de Moloch/Monolyth, How Strange It Is To Miss You When You’Re Right Here Next To Me, qui confirme leurs influences rock, sortira en avril 2024.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/cash-savage-last-drinks-molochmonolyth »}]

