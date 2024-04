Saïan Supa Célébration Le Krakatoa Mérignac, vendredi 15 novembre 2024.

Saïan Supa Célébration Le Crew légendaire au Krakatoa Vendredi 15 novembre, 20h30 Le Krakatoa Prévente : 30,70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-15T20:30:00+01:00 – 2024-11-15T23:30:00+01:00

Fin : 2024-11-15T20:30:00+01:00 – 2024-11-15T23:30:00+01:00

Se réunir pour magnifier et transmettre un patrimoine : c’est tout le sens du Saïan Supa Célébration, une fête et un moment d’exploration de la mémoire sonore portés par Sir Samuel, Sly Johnson, Specta et Vicelow. Malgré leurs divers cheminements, ces quatre anciens membres parmi les six d’origine, ne se sont pas perdus de vue et n’ont jamais écarté l’héritage de leur Crew.

Au début des années 2000, grâce à trois albums marquants et des concerts mémorables en France et à l’étranger, le groupe est entré dans l’histoire du rap français avec son identité artistique sans égale. Alors que KLR, premier disque du Saïan et classique du rap français, fête ses 25 ans en 2024, le quatuor compte célébrer la philosophie du SSC à travers un show unique. En portant sur scène leur leg musical marqué par diverses influences (rap, soul, reggae et afro-caribéennes), ils interpréteront leurs plus grands classiques en groupe et en solo. Car ce qui lie ces différentes époques est le même leitmotiv qui fut au cœur de la création du “Saïan” : un amour de la musique et du hip-hop, ainsi qu’un besoin de transmission de tout un patrimoine culturel. Celui qu’ils ont créé autant que celui dont ils sont issus.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/saian-supa-celebration »}]

hiphop reggae