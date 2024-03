Belle & Sebastian Le Krakatoa Mérignac, lundi 27 mai 2024.

Belle & Sebastian Celles et ceux déjà présent.es au Krakatoa en 2019 se souviennent d’un concert euphorisant, peut-être même aviez-vous eu la chance de monter sur scène avec le groupe le temps de quelques morceaux ? Lundi 27 mai, 20h30 Le Krakatoa Prévente : 29,70 ; Abonné : 27,70

Voilà bientôt trente ans que Belle & Sebastian déroule le fil d’une musique douce-amère, tantôt joyeuse tantôt mélancolique. Formé à Glasgow en 1996, le collectif mené par Stuart Murdoch s’attache à défendre une certaine vision de la pop, dans la lignée de leurs compatriotes des Pastels et de Teenage Fanclub ou des labels Postcard et Sarah Records. Les chansons de Belle & Sebastian ont cette faculté rare de toucher en plein cœur : est-ce la voix fragile de Murdoch, les lignes de guitares scintillantes, la chaleur des cuivres ? De la twee pop dépouillée des débuts (Tigermilk, 1996) aux ballades folk (The Boy With the Arab Strap, 1998) jusqu’aux récentes expérimentations synthpop, Belle & Sebastian a brillamment su traversé les époques.

C’est avec Late Developers, paru l’année dernière chez Matador Records, que Belle & Sebastian reviendra à Mérignac le 27 mai prochain. Celles et ceux déjà présent·es au Krakatoa en novembre 2019 se souviennent assurément d’un concert euphorisant, peut-être même aviez-vous eu la chance de monter sur scène avec le groupe le temps de quelques morceaux ?

Le Krakatoa

