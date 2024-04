Cosmo Pyke Le Krakatoa Mérignac, mardi 19 novembre 2024.

Cosmo Pyke Cosmo Pyke : le parfait mélange d’Indie, de Jazz, de blues et de hip hop ! Mardi 19 novembre, 20h30 Le Krakatoa Prévente : 17,70 ; Abonné : 15,70

Début : 2024-11-19T20:30:00+01:00 – 2024-11-19T23:30:00+01:00

Chanteur, auteur-compositeur, instrumentiste et artiste multidisciplinaire, Cosmo raconte des récits éloquents et pertinents de la vie de la génération Z, entremêlés de références à l’art, à la littérature et à l’histoire musicale. Combinant des sons d’indie, de jazz et de blues mélangés à des éléments de hip hop, c’est un jeune homme doté d’une dextérité lyrique qui sent un vocabulaire bien au-delà de son âge, avec un jeu de mots captivant qui vous entraîne dans ses histoires superposées de grooves et de rythmes irrésistibles.

En 2022, Cosmo’s Brodie Sessions (Live EP) est sorti, englobant l’audio de son superbe set acoustique au domicile du collectif créatif danois. Une production audiovisuelle de rêve accompagne la session qui met en valeur le meilleur du talent de cet artiste.

Les morceaux interprétés lors des Brodie Sessions sont tirés de chansons vénérées qui composent l’EP 2020 A Piper For Janet, sorti sur Pykrete Records de Cosmo.

Étudiant de la Brit School, Cosmo suit les célèbres anciennes auteurs-compositrices-interprètes Adele, Amy Winehouse, Loyle Carner, et plus encore.

Son premier EP Just Cosmo, sorti en 2017, est sorti en collaboration avec 70Hz Recordings du célèbre producteur Fraser T. Smith (Easy Life, Kano, Stormzy), et a reçu les distinctions « One to Watch » de la part de nombreux créateurs de tendances.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine

