La festivale de Thann rue Anatole Jacquot Thann, 6 avril 2024, Thann.

Thann Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 16:00:00

fin : 2024-04-06

Une course nature autour du centre historique de Thann, du château de l’Engelbourg et des vignes du Rangen. Joggeur du dimanche ou coureur aguerri, sont tous les bienvenus grâce aux 4 parcours de difficulté et distance variables.

EUR.

rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay