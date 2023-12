Séance AquaMuscu Route principale Bassemberg, 7 février 2024, Bassemberg.

Bassemberg Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 13:00:00

fin : 2024-02-07 13:45:00

Activité à dominante musculaire. Les exercices proposés ont pour objectifs de tonifier le corps et d’augmenter les capacités musculaires. L’utilisation du matériel est prévue pour augmenter les résistances et solliciter les muscles du bas et du haut du corps

Route principale

Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme du val de Villé