Visite guidée du jardin écologique Hymenoptera Obersteinbach, samedi 4 mai 2024.

Visite guidée du jardin écologique Hymenoptera Obersteinbach Bas-Rhin

Découverte d’un jardin dédié aux insectes et à la protection de la biodiversité. Présence de rocailles, d’un verger, d’un potager en permaculture, de milieux aquatiques et d’une friche. Sur inscription.

Sébastien Heim vous invite à la découverte de son jardin, un sanctuaire pour les insectes, les hyménoptères, et pour la biodiversité en général. Présence de rocailles, d’un verger, d’un potager en permaculture, de milieux aquatiques et d’une friche. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 15:00:00

fin : 2024-10-31 17:00:00

7 rue Principale

Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est tourisme@alsace-verte.com

