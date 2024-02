Immersion sensorielle Sparsbach, samedi 4 mai 2024.

Immersion sensorielle

Ce stage au cœur de la forêt des Vosges du Nord, co-animé par Graféea et Manuela Peschmann, vous invite à découvrir comment nous relier à notre propre présence par nos 5 sens.

Alliant les pratiques de calme mental, de respirations conscientes, Graféea vous emmènera à la rencontre de vos 5 sens. Être au coeur de votre ressenti par l’expérimentation des messages de vos sens.

A travers la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher, ce moment sera propice à l’intériorisation, à l’écoute de vous-même, à l’observation de vos ressentis, de vos sensations et la manière dont vous interprétez les informations de votre environnement.

Les 5 sens sont des portes qui parlent de nos limites et de systèmes d’ alerte, de nos besoins mais aussi de nos aspirations plus profondes.

Quelle est la réalité ? Où est l’ illusion ?

C’est une invitation intime à cheminer au crépuscule, au diapason avec nos sens au fur et mesure que la luminosité décline…

Symboliquement, c’est ce que la vie nous invite à vivre être en présence pour cheminer dans l’obscurité, comme dans nos obscurités.

Graféea, est thérapeute par le toucher. Formée en 2012 aux techniques de massages de bien-être et à la relation à soi par le toucher. Alliant le massage, aux pratiques de calme mental et aux soins énergétiques, elle propose un accompagnement sur tous les plans de l’être.

Son accompagnement est basé sur la voie du cœur issue de l’enseignement bouddhiste tibétain, à la thérapie du Centre, afin de transmettre :

– une meilleure compréhension et cohérence de nous même,

– soulager et apaiser les tensions physiques, mentales et émotionnelles

– rétablir une harmonie , restaurer un équilibre corps et esprit.

– révéler les potentiels et notre nature profonde. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

1 CHEMIN DE LA FORET

Sparsbach 67340 Bas-Rhin Grand Est mpeschmann.sophrologue@gmail.com

