Exposition temporaire Au fil des 4 saisons Lichtenberg, samedi 4 mai 2024.

L’exposition temporaire Au fil des 4 saisons

Cette exposition inédite sera visible durant les saisons 2024-2025. Elle emmène le visiteur à la découverte des multiples facettes du château au fil des quatre saisons à travers sa faune et sa flore, son histoire et même de ses coulisses ! Une exposition ludique pour toute la famille qui révèle notamment les secrets et la beauté de la nature qui nous entoure.

Des jeux, des manipulations et des dispositifs interactifs rythment le parcours et rendent la visite accessible et ludique pour les plus jeunes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

rue des Cochers

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

