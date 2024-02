Exposition Le château de Lichtenberg, un chantier perpétuel Lichtenberg, samedi 4 mai 2024.

Visitez la nouvelle exposition permanente du château de Lichtenberg “Le château de Lichtenberg, un chantier perpétuel”

Découvrez l’évolution architecturale du château de Lichtenberg à travers les siècles et explorez plus de 800 ans d’histoire ! Des modules interactifs et ludiques permettent aux visiteurs de s’exercer en tant qu’architecte, de découvrir les différentes époques de construction ou encore les coulisses de la réhabilitation contemporaine du château.

L’exposition est complétée par la projection d’un film immersif créé en partenariat avec l’INSA de Strasbourg (Institut national des sciences appliquées) et diffusé en continu dans l’auditorium du château. Plus qu’un film, c’est un véritable voyage dans le temps qui est proposé aux visiteurs pour visualiser les bâtiments disparus. Une visite immersive inédite !

Cette nouvelle exposition est le fruit d’une année de travail en collaboration avec l’agence de scénographie Mo-To. Intégrée de façon permanente au parcours de visite du château de Lichtenberg, elle offre une expérience de visite complète et permet de mieux comprendre le site et son histoire.

Durant la saison 2023 différents ateliers et visites ludiques thématiques sont proposés tous les mercredis après-midi (en alternance) aux enfants et aux familles. Ne manquez pas l’atelier “Archi’tampons” ou encore la visite ludique “Graffitis du Moyen Âge” qui sont proposées régulièrement en lien avec la nouvelle exposition. L’idéal pour permettre aux enfants de découvrir l’évolution architecturale du château à travers les siècles. Tous les secrets du château seront révélés !

