Concert de printemps Gunstett, samedi 4 mai 2024.

Concert de printemps de l’Association Culturelle et d’Accordéons de Gunstett. Au programme Teufelstanz, Palladio, Pirates des Caraïbes, Salut to Sousa, Welcome to Venice, Don’t stop me now.

Concert de printemps de l’Association Culturelle et d’Accordéons de Gunstett et l’Ensemble d’Accordéons de l’Ill Strasbourg Robertsau. Au programme My Fair Lady, The Lord of the Dance, ABBA, La Rapida… 1ère partie assurée par les Black Sax de Roeschwoog. EUR.

Début : 2024-05-04 20:00:00

fin : 2024-05-04

Rue du Général de Gaulle

Gunstett 67360 Bas-Rhin Grand Est philippe.birgel@gmail.com

