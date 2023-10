Festival L’Humour des Notes – 32ème édition Haguenau, 4 mai 2024, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Rendez-vous pour la 31ème édition du Festival l’Humour des Notes du 13 au 21 mai 2023. On vous attend pour une édition festive, explosive et étonnante !.

2024-05-04 fin : 2024-05-12 . EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Rendezvous for the 31st edition of the Festival l’Humour des Notes from May 13 to 21, 2023. We are waiting for you for a festive, explosive and amazing edition!

Nos vemos en la 31ª edición del Festival l’Humour des Notes del 13 al 21 de mayo de 2023. ¡Le esperamos para una edición festiva, explosiva y sorprendente!

Rendezvous für die 31. Ausgabe des Festivals l’Humour des Notes vom 13. bis 21. Mai 2023. Wir erwarten Sie zu einer festlichen, explosiven und erstaunlichen Ausgabe!

Mise à jour le 2023-07-26 par Office de tourisme de Haguenau