Journée du printemps Sélestat, samedi 20 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Journée récréative avec jeux en bois et défilé de mode pour fêter l’arrivée du printemps

Histoire de fêter le printemps, Les Vitrines de Sélestat organise une journée récréative au centre ville avec des jeux en bois pour les petits et pour les grands ainsi qu’un défilé de mode printemps/été sur la place d’Armes. Les détails et horaires seront communiqués sur la page Facebook de l’association.

0 EUR.

Centre ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est lesvitrinesselestat@gmail.com



