Exposition Régiocréativ’ Sélestat, samedi 4 mai 2024.

Exposition Régiocréativ’ Sélestat Bas-Rhin

Exposition de créations classiques et contemporaines d’artistes alsaciens et allemands. Artisanat et repas africains ainsi que buvette tout le long du week-end

En 2024, l’association des artistes allemands et français Régiocréativ’ Sélestat fête ses 30 années d’animations artistiques à Sélestat en invitant le public à une grande exposition ne regroupant pas moins de 60 artistes venus d’Alsace et d’Allemagne.

Cette exposition proposera des réalisations classiques et contemporaines sous la forme de peintures, sculptures, travail de la soie et tissus ainsi que photographies, mosaïques et calligraphies.

Afin de soutenir l’aspect « aide humanitaire » de la cité humaniste de Sélestat, les associations Gamadji Sénégal et l’Acase proposeront respectivement des réalisations artisanales africaines et des repas africains ainsi qu’une buvette durant tout le week-end.

Régiocréativ’ Sélestat regroupe une quarantaine d’artistes cultivant depuis sa création des liens d’amitié qui font le ciment de l’association.

Expositions, rencontres, fêtes et promenades sont chaque année au programme de ce groupe d’artistes fidèles à Sélestat et placé sous la houlette de Freddy Kempf, Président et fondateur de l’association depuis 1994.

Des expositions en Allemagne et en Alsace jalonnent le parcours de l’association tout au long de l’année.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est freddy.kempf@hotmail.fr

L’événement Exposition Régiocréativ’ Sélestat a été mis à jour le 2024-02-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme