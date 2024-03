Visite guidée Les filons de l’argile ONF Soufflenheim, vendredi 3 mai 2024.

La faune et la flore de la Forêt Indivise de Haguenau sont riches et variées. Toutefois le sous-sol renferme également une matière première que l’homme a su exploiter depuis la nuit des temps l’argile. Découvrons ensemble la glaisière d’où les artisans potiers de Soufflenheim extraient l’argile qui servira à façonner les célèbres moules à Kougelhopf et autres terrines à Baeckeoffe.

À partir d’une bout d’argile, façonnez avec vos mains un souvenir unique en vous inspirant de la nature qui vous entoure.

3,5 km sur chemin forestier plat. Compter 2h à 2h30 de balade comprenant les arrêts pour les explications.

Conditions chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt. Les pantalons et chaussures fermés sont vivement recommandés. La visite peut être annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Limité à 20 personnes.

Inscription obligatoire au plus tard le vendredi 03 mai à 17h00 et le vendredi 11 octobre à 17h auprès de l’ONF EUR.

Début : 2024-05-03 14:00:00

fin : 2024-05-03 16:30:00

Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est tristan.madeline@onf.fr

