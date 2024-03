Découvrez la distillerie Lehmann Obernai, samedi 4 mai 2024.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la plus ancienne distillerie d’Alsace vous invite à une visite guidée qui sera suivie d’une dégustation aux pieds des alambics. Sur réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme.

Découvrez un savoir-faire rare et ancestral dans un cadre chaleureux et artisanal qui abrite la famille Lehmann depuis 6 générations.

D’excellents whiskies, eaux-de-vie et liqueurs sont au rendez-vous.

Visite guidée en français.

RESERVATION EN LIGNE ICI EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 16:00:00

fin : 2024-05-04 17:30:00

Chemin des Peupliers

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@tourisme-obernai.fr

