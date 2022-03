Régates : Femmes à la barre Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Régates : Femmes à la barre Pauillac, 21 mai 2022, Pauillac. Régates : Femmes à la barre Pauillac

2022-05-21 08:30:00 – 2022-05-21 11:30:00

Pauillac Gironde EUR 0 Le rendez-vous est pris : la régate vous attend au port de plaisance La Fayette pour cet évènement unique.

Ce sont ici exclusivement les femmes qui embarquent fièrement et prennent le large !

