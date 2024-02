PIQUE-NIQUE D’HISTOIRES DES ATELIERS DE L’HIBOUQUINE MEDIATHEQUE Lherm, samedi 9 mars 2024.

PIQUE-NIQUE D’HISTOIRES DES ATELIERS DE L’HIBOUQUINE MEDIATHEQUE Lherm Haute-Garonne

Pour les 0/3 ans

Annabel des Ateliers de l’Hibouquine vous propose un pique-nique d’histoires pour les 0/3 ans !

Installés confortablement autour d’un tapis-lecture, l’enfant et l’adulte écoutent des histoires.

La mélodie des mots, des sons, les comptines, la musique, les jeux de doigts, la poésie, transportent petits et grands vers un univers fait de merveilles et de possibles.

Uniquement sur inscription Places limitées

A la médiathèque .



Début : 2024-03-09 10:30:00

fin : 2024-03-09

MEDIATHEQUE 2 Avenue de Gascogne

Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie mediatheque@mairie-lherm.fr

