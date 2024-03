Carnaval de Montrabé 2024 : Tous à vos Chars ! Zone de loisirs de Malpas, Montrabé Montrabé, samedi 27 avril 2024.

Carnaval de Montrabé 2024 : Tous à vos Chars ! organisé par le Comité des Fêtes de Montrabé 27 et 28 avril Zone de loisirs de Malpas, Montrabé Le + : avoir décoré son propre char non motorisé et défiler avec ! mais ce n’est pas une obligation ! Aucune inscription nécessaire, venir sur place le jour-J

Début : 2024-04-27T17:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-28T00:00:00+02:00 – 2024-04-28T02:00:00+02:00

Déchaînez votre créativité et vos costumes les plus farfelus, car le carnaval de Montrabé est de retour pour une journée et une soirée époustouflantes le 27 avril 2024 !

À 17h00, le point de ralliement est fixé au Parking de Malpas, où le défilé haut en couleur prendra son envol. Attendez-vous à être ébloui par des chars décorés avec ingéniosité, des costumes extravagants et des sourires à profusion. Que vous soyez déguisés en licorne volante ou en pirate des temps modernes, il n’y a pas de limite à votre imagination !

Mais ce n’est pas tout ! Nous lançons un défi à tous les participants : laissez libre cours à votre inventivité et créez votre propre char décoré non motorisé ! Que ce soit une poussette transformée en vaisseau spatial intergalactique, un vélo orné de plumes de paon ou même une brouette transformée en carrosse royal, montrez-nous votre génie créatif ! Une élection sera même organisée pour couronner le char le plus éblouissant de tous. Préparez-vous à être émerveillé !

À partir de 19h00, la fête se poursuivra à la salle polyvalente de Montrabé, transformée pour l’occasion en un paradis festif. Food-trucks débordant de délices culinaires, un DJ prêt à vous faire danser jusqu’au bout de la nuit, et bien sûr, la buvette légendaire du comité des fêtes, dirigée par un invité de marque : Monseigneur de la Jaquette en personne ! Préparez-vous à être servis avec élégance et humour par ce personnage emblématique.

Mais ce n’est pas tout ! Des surprises et des animations en pagaille sont prévues pour divertir les petits comme les grands.

Alors, préparez-vous à vivre une journée et une soirée mémorables sous le signe de la folie et de la bonne humeur au carnaval de Montrabé ! Costumes, Fun et Sourires sont de rigueur.

On vous attend nombreux pour cette célébration inoubliable !

Zone de loisirs de Malpas, Montrabé allée de l’Autan, Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie

carnaval carnaval de Montrabé