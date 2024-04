Ulysse, l’Odyssée, l’Iliade et surtout l’Odyssée Médiathèque municipale Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze, samedi 27 avril 2024.

Ulysse, l’Odyssée, l’Iliade et surtout l’Odyssée Cette odyssée retrace le retour d’Ulysse, de l’île de Calypso jusqu’à Ithaque. Nous cheminerons avec cet homme qui rentre chez lui après la bataille… Samedi 27 avril, 16h00 Médiathèque municipale Françoise Giroud Entrée libre

Cette odyssée retrace le retour d’Ulysse de l’île de Calypso, où il a été retenu sept ans, jusqu’à Ithaque.

Nous cheminerons avec cet homme qui rentre chez lui après la bataille et comme un enfant explore le monde, son bout de monde, vit et grandit. Des Cyclopes aux sirènes, en passant par l’énigmatique Circée, l’histoire racontée en chair et en marionnettes met en lumière la trajectoire de ce héros qui se défait de sa condition de guerrier pour reprendre sa simple condition d’homme.

Cie Rhapsodies Nomades

Avec Chloé Desfachelle, Leslie Savenier, Gaby Bosc

Mise en scène : Chloé desfachelle, Marie Vidal, Anne Eve Seignalet

Lumière : Gaby Bosc, Enzo Giordana

Médiathèque municipale Françoise Giroud 8, rue des Écoles, 31860 Labarthe-sur-Lèze Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie

odyssée mythologie