Ciné-partage autour du film « Vivant » de Yann Arthus-Bertrand Projection du film documentaire & discussion avec Grégory Odemer, photographe animalier. Suivies d’un repas partagé. Samedi 27 avril, 18h00 Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage Gratuit, réservation obligatoire

Projection, discussions avec Grégory Odemer et repas partagé

Après la projection du film-documentaire, nous échangerons avec Grégory, l’un des 200 photographes et vidéastes animaliers qui ont contribué au film-documentaire. Son parcours, sa passion, des anecdotes de prise de vues, l’éthique de la photographie animalière, …

Les Couleurs du Vent – Maison d'hôtes et de partage 2 impasse du Bois Grand 31810 Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort 31810 Haute-Garonne Occitanie

