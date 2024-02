Tout va bien s’passer – Archibald La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne, samedi 27 avril 2024.

Tout va bien s’passer – Archibald Concert – Spectacle à partager sans modération Samedi 27 avril, 20h30 La Péniche Didascalie Tarif 12€ / Tarif réduit et Billet PF 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T21:30:00+02:00

Après plus de 200 dates dans toute la France, des premières parties de Juliette, Melissmell, Pigalle, Daguerre, Govrache, une tournée de 14 dates en première partie de Sanseverino, collaborations (marionnettes, cirque, conte).

Archibald est de retour avec un spectacle ébouriffant où l’on retrouve l’écriture puissante et ciselée, caractéristique de ce personnage, qui gratte habilement là où ça gratte en nous rappelant d’apprécier chaque seconde du temps qui passe.

C’est aussi et surtout de son grand-père dont-il nous parle en fil rouge, des liens entre les générations, des traces qu’ils laissent ainsi que de nos apprentissages réciproques.

Du lyrisme décalé des Tiger Lilies au flow percutant du hip-hop, Archibald passe de style en style en un battement d’aile pour mieux nous inviter au voyage, parfois même à l’onirisme.

Accompagné de son ami, technicien et partenaire de jeu, il nous embarque pour un superbe moment musical mais pas que… Voilà un spectacle à partager sans modération et sans plus attendre.

Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=ruZtklUnJ_0

concert spectacle