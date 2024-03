AUTOUR DE L’ŒUVRE DE MARILINA PRIGENT (programme activités culturelles) Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, samedi 27 avril 2024.

AUTOUR DE L’ŒUVRE DE MARILINA PRIGENT (programme activités culturelles) À l’automne 2023, les Archives départementales de la Haute-Garonne ont accueilli en résidence artistique, Marilina Prigent. Samedi 27 avril, 18h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 1er avril, 8h.

Son immersion a duré 2 mois dans un but précis : créer une œuvre désormais apposée sur la façade nord d’un des bâtiments des Archives, le long du canal du Midi (boulevard Griffoul-Dorval, quartier Pont des demoiselles). Cette œuvre met à l’honneur une femme, une ouvrière : Jeanne Marie Durand.

Pour découvrir l’œuvre de Marilina Prigent et prolonger l’expérience, nous vous proposons plusieurs rdvs gratuits, ouverts à toutes et tous :

Rencontre avec l’artiste / Échanges et découverte de l’œuvre

Samedi 27 avril / 18h

Lors d’une table ronde, l’artiste et 3 expertes vous en disent davantage sur l’histoire de cette œuvre.

Tout public.

Plus d’infos : https://openagenda.com/agendas/92095374/events/94562740

Ateliers d’écriture

Mercredi 15 mai, mercredi 5 juin et mercredi 26 juin / 14h-17h

Ouverts aux débutants, sans prérequis particuliers, ces ateliers vous proposent d’ouvrir votre imagination à partir de la photo centrale de l’œuvre.

Adultes et ados à partir de 15 ans et aux adultes.

Possibilité de participer aux 3 séances en format stage ou ponctuellement à une séance (date de votre choix). Pour les personnes souhaitant suivre l’ensemble du stage, merci de vous inscrire dès le 1er avril aux 3 dates sur notre plateforme de réservation. Pour les personnes souhaitant suivre une ou deux séances, merci de vous inscrire dès le 1er avril aux dates souhaitées.

Plus d’infos : https://openagenda.com/agendas/92095374/events/70526021

Stage découverte Stop Motion

Samedi 8 et samedi 29 juin / 14h-16h

Racontez l’histoire de Jeanne Durand en créant une courte vidéo animée grâce à la technique du Stop Motion que Marilina Prigent vous fera découvrir.

En famille, adultes et enfants à partir de 8 ans.

Stage en deux séances. Merci de prendre note que votre inscription vous engage à suivre toutes les séances du stage.

Plus d’infos : https://openagenda.com/agendas/92095374/events/85574718

En partenariat avec l’association « Résidence 1+2 ».

// INFOS PRATIQUES \

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 1er avril, 8h.

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – archives.action.culturelle@cd31.fr

©Marilina Prigent