MURMURATION – SADECK BERRABAH Zénith de Toulouse Toulouse, 27 avril 2024, Toulouse.

MURMURATION – SADECK BERRABAH Samedi 27 avril 2024, 20h00 Zénith de Toulouse Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

L’homme aux millions de vues sur les réseaux sociaux et dont le parcours incroyable est déjà un conte de fées, arrive en tournée dans toute la France ! De Shakira à Chris Brown en passant par les Grammy Awards, les Victoires de la Musique, les JO de Paris 2024 et tant d’autres événements planétaires, Sadeck Berrabah sera en tournée des Zénith en 2024 avec son premier spectacle MURMURATION. Plus de 40 danseurs vont vous faire voyager et rêver pendant 1h15 sur des chorégraphies hypnotisantes de Sadeck Berrabah.

https://youtu.be/bmUy5oLHQNA

Producteur : Caramba

Placement: Place numérotée

Parking: A,B,C,D,H

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com [{« type »: « email », « value »: « shop@bleucitron.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/murmuration-billet/idmanif/554289/idtier/21726726 »}, {« type »: « link », « value »: « https://spectacles.bleucitron.net/reserver/murmuration-sadeck-berrabah-zenith-toulouse/2323 »}] [{« data »: {« author »: « sadeck waff », « cache_age »: 86400, « description »: « 1er mondiale au thu00e9u00e2tre du 13eArt (Place du2019Italie Paris) le spectacle MURMURATION de Sadeck Berrabah joue jusquu2019au 8 juillet 2023. nn#murmuration #sadeck #art #ballet #choreography », « type »: « video », « title »: « Teaser du spectacle MURMURATION by Sadeck Berrabah », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bmUy5oLHQNA/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bmUy5oLHQNA », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCrPZz0V-gahhgGn-DHCgObg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/bmUy5oLHQNA »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-28T00:00:00+02:00

2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-28T00:00:00+02:00

Danse