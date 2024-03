TABLE-RONDE Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, samedi 27 avril 2024.

TABLE-RONDE LE FRANQUISME A L’ÉPREUVE DE LA MÉMOIRE : PRÉSENTATION DU MÉMORIAL DÉMOCRATIQUE DE CATALOGNE ET DE L’INSTITUT NAVARRAIS DE LA MÉMOIRE Samedi 27 avril, 15h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation réservation conseillée, accès dans la limite des places disponibles

Avec Jordi Font Agulló et José Miguel Gastón, animé par François Godicheau

Avec le temps, la dictature franquiste devient un objet de questionnements et de débats au sein de la société espagnole. Nous assistons depuis le début du XXIe siècle à l’émergence de différentes initiatives ayant pour objectif la mise en place d’un exercice de souvenir autour du récit et des politiques menés par ce régime.

Ce long processus nécessite l’établissement de cadres de mémoire qui puissent contribuer à la qualité démocratique au sein de l’Etat. Deux lois, la Loi de mémoire historique de 2007 et la Loi de mémoire démocratique de 2022, sont accompagnées d’actions menées par d’autres institutions, notamment celles du Mémorial démocratique de la Catalogne et de l’Institut navarrais de la mémoire.

Jordi Font Agulló, est directeur du Mémorial Démocratique de Catalogne et professeur associé à l’université autonome de Barcelone.

José Miguel Gastón, historien spécialiste de la Navarre, est directeur de l’Institut Navarrais de la Mémoire.

François Godicheau, historien professeur à l’Université Toulouse-Jean Jaurès, chercheur au CNRS, est le coordinateur du projet « Anatomie du franquisme ».

Traduction en français en simultané

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse

