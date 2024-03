Rencontre-atelier IA : Robots, Intelligence artificielle et travail Médiathèque de Balma Balma, samedi 27 avril 2024.

Rencontre-atelier IA : Robots, Intelligence artificielle et travail Rencontre pour les adultes sur l’IA et atelier pour les enfants avec La Compagnie du Code à la médiathèque de Balma. Samedi 27 avril, 16h00 Médiathèque de Balma Atelier gratuit sur inscription, rencontre libre

Début : 2024-04-27T16:00:00+02:00 – 2024-04-27T17:30:00+02:00

Rencontre pour les adultes et atelier pour les 4-9 ans sur le thème de l’IA à la médiathèque de Balma, le 27 avril !

Rencontre avec Simon Lacroix : Robots, intelligence artificielle et travail

Les robots poursuivent leur développement dans le monde du travail : cantonnés depuis les années 70 sur des chaînes d’assemblage, ils sont désormais très présents dans les entrepôts, et ils commencent à apparaître dans les rues de nos villes pour livrer des achats et transporter des personnes. Quant à l’intelligence artificielle, après plus d’un demi-siècle de recherches et développements, elle est désormais omniprésente dans nos interactions avec internet, et aussi… à bord des robots. Ces évolutions modifient les relations entre les humains et les machines, et impactent de très nombreux métiers, voire tous les métiers. Nous verrons ainsi quels sont les différents débats qu’engendrent la fabrication et l’utilisation de ces nouvelles technologies.

Avec Simon Lacroix, chercheur en robotique au CNRS (LAAS).

Atelier avec La Compagnie du Code : A la découverte des robots et de la programmation

De nos jours, les enfants sont entourés de technologies et grandissent avec elles. Il est temps de voir ce qui se cache derrière ! À travers deux activités ludiques, les enfants vont découvrir les robots et la programmation informatique qui permet de les contrôler. Dans la première activité, ils seront invités à jouer au robot et à programmer leurs camarades. Ils découvriront ensuite le robot mTiny, et le commanderont pour remplir différentes missions !

Pour les 4-9 ans

Atelier gratuit sur inscription : bibliotheque@mairie-balma.fr

27 avril 2024 à 16h

Durée : 1h30

Lieu : médiathèque de Balma

Médiathèque de Balma 1 avenue Pierre Coupeau 31130 BALMA, Haute-Garonne, Occitanie Balma 31130 Le Vidailhan Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairie-balma.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.61.24.92.96 »}] [{« link »: « https://www.lacompagnieducode.org/ »}, {« link »: « mailto:bibliotheque@mairie-balma.fr »}]

