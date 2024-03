Soirée de sélection #3 – Décroche Le Son Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse, samedi 27 avril 2024.

Soirée de sélection #3 – Décroche Le Son Concert / Tremplin musical Samedi 27 avril, 20h00 Centre Culturel de Quartier Soupetard Entrée libre

Décroche le Son ! est un tremplin musical destiné aux groupes et artistes amateurs de 16 à 25 ans jouant tout style. Les groupes sélectionnés se produiront dans les Centres culturels entre le 22 avril et le 2 mai lors de cinq soirées de sélection. Les cinq groupes finalistes joueront au Metronum le 29 mai et le groupe gagnant sera doté de nombreuses récompenses : de l’attribution de matériel de musique à la programmation dans des salles de spectacles ou des festivals.

Soirée de sélection #3 – Programme :

ALISAMA

Alisama écrit, compose, interprète, mixe et masterise sa musique et elle réalise, tourne et monte ses clips. Indépendante dans la musique et la vidéo, son style oscille entre trip hop, expérimental et musiques de films. Ses textes en français teintés de poésie sarcastique, contrastent les harmonies de ses timbres de voix. Un premier projet complet, avec son album sorti en mars 2024, nous invite dans son univers glauque et hypnotisant.

AMBER MAZE

Amber Maze écrit ses chansons, compose la mélodie (et souvent l’accompagnement instrumental) et les interprète. Très influencée par des artistes R&B, hip-hop et neo soul, elle veut désormais partager sa musique, celle qu’elle écrit et qui lui ressemble. Son premier single co-écrit avec l’artiste Jam Birds, Eclipse, est disponible sur toutes les plateformes depuis août dernier. Son prochain projet regroupe plusieurs chansons en anglais qu’elle a écrit au cours de ces dernières années en explorant des styles différents.

KHENOAH

Avec son prénom unique, Khénoah est un jeune pianiste et chanteur autodidacte. Ses chansons reflètent une vision très sensible du monde qui diffère selon qu’il chante en anglais ou en français. Son premier album est sorti pendant l’été 2023 et il travaille déjà sur le second.

OLIA & JAKE

Olia & Jake est un duo de pop vintage aux sonorités électroniques qui naît en 2021. Leur musique est feutrée, sensuelle et tendre, mais aussi catchy, funky et sexy. Les productions sont rythmées par des cocottes de guitare, des boîtes à rythmes et des synthétiseurs analogiques. Ils font leurs griffes pas à pas en se produisant sur scène lors de scènes ouvertes et festivals. Leurs morceaux sont à leur image : sombres, engagés, mais aussi dansants et festifs.

Les autres soirées de sélections

Lundi 22 avril – 20h · Centre culturel de quartier Renan

Jeudi 25 avril – 20h · Centre culturel Alban-Minville

Mardi 30 avril – 20h · Centre culturel de quartier La Brique Rouge

Jeudi 2 mai – 20h · Centre culturel Bonnefoy

Finale · Mercredi 29 mai – 20h30 · Metronum

Pour la finale, pas de prévente en ligne, billetterie gratuite sur place uniquement, dans la limite des places disponibles.

Des gilets vibrants sont mis à disposition des personnes sourdes ou malentendantes, sur réservation : decrocheleson@mairie-toulouse.fr

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France

