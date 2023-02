OMBRE ET LUMIERE MJC LE TOTEM CHAMBERY Catégories d’Évènement: Chambéry

Savoie

MJC LE TOTEM (L.1-1123723, L.2-1123724, L.3-1123725) PRESENTE Dans un monde féerique, la légende dit : « Ici, derrière ces portes se cache un autre monde ». Un monde imaginaire où la poésie de la danse donne un sens à une image. Un personnage atypique, un monde mystérieux, une rencontre dans laquelle l'ombre ne se contente pas de suivre le mouvement mais lui donne vie en lumière. Il n'en fallait pas plus à l'enfant, héros de cette histoire, pour entrer et découvrir que son ombre n'est pas seulement le reflet de ses mouvements, mais aussi un personnage à part entière ! Libre et rêveur, il entame un dialogue avec des entités que tout oppose : l'ombre et la lumière, le réel et l'imaginaire. Cie As2Danse Danse hip hop A Voir en Famille A partir de 7 ans Durée : 50 min

