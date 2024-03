Pingouin feutré Ateliers Octopodes Chambéry, samedi 4 mai 2024.

Pingouin feutré Atelier créatif d’initiation au feutrage de la laine Samedi 4 mai, 14h00 Ateliers Octopodes 55€ par participant, sur inscription

Lors de cet atelier, vous pourrez expérimenter la transformation de la matière, de la laine au feutre, via la réalisation de votre propre petit Manchot-manchot, ces petites peluches emblématiques de l’univers de Feutrée !

Vous apprendrez à manipuler et disposer des mèches de laine autour d’un gabarit pour former un feutre en volume, puis à les feutrer à l’eau et au savon, avec au passage la technique toute particulière pour rembourrer et fermer votre pingouin sans couture ni assemblable visible.

Chacun repart avec son petit manchot !

Age : Ado/adulte à partir de 10 ans

Nombre min/max : 4 à 6 participants

Tarif : 55€ par participant

Atelier animé par : Zoé Massot, artisan d’art, de l’atelier Feutrée (www.feutree.fr)

Réservation en ligne, par mail à feutree@gmail.com ou par téléphone au 06 18 90 86 48

N’hésitez pas à me contacter en cas de question !

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

feutrage laine