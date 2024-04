Rêveries de promeneurs solitaires. Olivier Bernex – Jean-Jacques Rousseau. Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry, samedi 18 mai 2024.

Rêveries de promeneurs solitaires. Olivier Bernex – Jean-Jacques Rousseau. Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, venez découvrir la nouvelle exposition temporaire des musées de Chambéry !

Sur le thème universel de la marche méditative, le musée des Beaux-Arts de Chambéry et la maison des Charmettes organisent une exposition des œuvres d’Olivier Bernex, peintre du geste et de la couleur, en résonnance avec les Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Pour l’artiste comme pour le philosophe, à plus de 200 ans d’intervalle, la marche constitue une source inépuisable d’introspection, de réflexions et de créations.

Du musée des Beaux-Arts aux Charmettes, à travers une centaine d’œuvres et des documents exceptionnels dont le manuscrit original de Jean-Jacques Rousseau, c’est un voyage à travers l’esthétique du peintre et le texte des Rêveries qui vous est proposé !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 75 03 http://musees.chambery.fr/ https://fr-fr.facebook.com/MuseesChambery/ Le Musée des Beaux-Arts présente une riche collection de peintures savoyardes et italiennes s’étendant du XIVe au début du XXe siècle. Les florentins y sont tout particulièrement représentés ainsi que l’école baroque napolitaine et les artistes français et piémontais du XVIIIe siècle ayant œuvré de chaque côté des Alpes. Les chefs-d’œuvre de Grifo di Tancredi et de Jacquelin de Montluçon y côtoient ceux de l’atelier de Georges de la Tour, mais aussi les grandes toiles de Mattia Preti et de Luca Giordano, ainsi qu’une délicieuse scène galante de Jean-Honoré Fragonard. Avec les collections de son Musée des Beaux-Arts, la capitale de la Savoie démontre avec force que les spécificités culturelles de son territoire rencontrent la grande histoire des échanges artistiques en Europe.

© Musées de la Ville de Chambéry