Initiation à la pâte autodurcissante (sans cuisson) Ateliers Octopodes Chambéry, samedi 27 avril 2024.

Initiation à la pâte autodurcissante (sans cuisson) Cet atelier de 1h30 vous permettra de vous initier à l’art de la pâte autodurcissante. Vous repartirez avec une jolie déco pleine de poésie. Samedi 27 avril, 14h30 Ateliers Octopodes 34 euros / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

Venez vous initier à l’art de la pâte autodurcissante et laissez-vous charmer par ses nombreux avantages lors de cet atelier exclusif d’1h30. Je vous guiderai à travers la diversité des pâtes sans cuisson disponibles sur le marché, en vous fournissant les outils essentiels pour débuter votre aventure artistique. Vous découvrirez des techniques de modelage et de finition pour sublimer vos créations. Vous aurez le choix entre la réalisation d’un mobile décoratif représentant les phases de la lune ou un cœur d’inspiration ex-voto, le tout dans une ambiance conviviale, chaleureuse et empreinte de poésie. Vous repartirez avec votre création et toutes les connaissances nécessaires pour poursuivre ce loisir chez vous.

Atelier animé par : Marielle, créatrice DIY prolifique du blog www.milaluce.com

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.