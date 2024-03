Grand jeu de piste dans les expositions de la Galerie Eurêka Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry Chambéry, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Le temps d’une nuit, sautez de découvertes en défis et serpentez au rythme des énigmes ! Vous croiserez peut-être, au détour d’une exposition, des créatures surprenantes et imaginaires tirées de la mythologie… qui, tout au long d’un grand jeu de piste, vont vous accompagner dans une exploration insolite de la Galerie Eurêka !

Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry 150, rue de la République, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 60 04 25 http://chambery.fr/galerie.eureka La Galerie Eurêka est le Centre de Culture Scientifique de la Ville de Chambéry. Ses expositions permanentes et temporaires ont pour objectif d’ouvrir le monde des sciences au public grâce à des espaces de découvertes, d’expériences et d’échanges.

© Galerie Eurêka