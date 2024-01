NOFX – FINAL TOUR 2024 LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery, jeudi 16 mai 2024.

Destiny tour booking, Rage tour booking et Mediatone présententNOFX – FINAL TOUR dernière date en France.Nul besoin de présenter l’un des groupes les plus iconiques de la scène punk rock.Après 40 ans de carrière NOFX annonce sa tournée d’adieu et nous honore d’un dernier tour de piste au phare à Chambéry le 16 mai 2024.Le groupe ne compte pas revenir et cela sera donc votre ultime chance de les voir et de leur dire so long and thank for all the…Plus d’infos bientôt sur les supports et sur le déroulement de la soirée.

Tarif : 79.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 18:00

Réservez votre billet ici

LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73