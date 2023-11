Radio Bistan – Humour & Chanson MJC LE TOTEM, 3 mai 2024, CHAMBERY.

Radio Bistan – Humour & Chanson MJC LE TOTEM. Un spectacle à la date du 2024-05-03 à 20:30 (2024-03-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

MJC LE TOTEM (PLATESV-R-2022-013233 013309, 013310) PRESENTE 70 minHumour & chansonUn spectacle de politique-fiction chansonnesque et humoristique dans un pays en pleine transhumance écologique.A la fois récital de chansons et création théâtrale, Radio Bistan est un spectacle d’humour musical, une politique-fiction où s’invitent la poésie, l’engagement, la rêverie, mais aussi parfois la gravité autour d’un sujet, l’écologie, abordée de manière décalée en prenant à rebours les clichés qui lui sont souvent associés.Le spectacle est conçu comme une émission radiophonique diffusée en direct et en public, avec en invité exceptionnel, le président chanteur du Bistan. Radio Bistan – Humour & Chanson

MJC LE TOTEM CHAMBERY 311, Fg Montmélian Savoie

