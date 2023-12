AVISHAI COHEN MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery, 6 mai 2024, Chambery.

Avishai Cohen est considéré comme l’un des plus brillants contrebassistes de ces dernières décennies. Également chanteur et compositeur, l’artiste a construit pendant 25 ans un répertoire qui rivalise avec les plus grandes légendes du jazz. Pour son dernier album Iroko, il s’est associé à Abraham Rodriguez Jr., maître de la musique afro-caribéenne. Tous deux s’étaient rencontrés dans les années 90 lorsqu’ils jouaient dans les petits clubs new-yorkais. Les voilà réunis avec leurs compagnons de l’époque, Horacio ‘El Negro’ Hernández, batteur percussionniste cubain, Yosvany Terry, saxophoniste cubain, Diego Urcola, trompettiste et tromboniste argentin et Virginia Alves, chanteuse ibérique. Embarquement immédiat vers de belles contrées latines.

Tarif : 22.00 – 41.50 euros.

Début : 2024-05-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery