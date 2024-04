Visite flash : Rêveries de promeneurs solitaires Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry, samedi 18 mai 2024.

Visite flash : Rêveries de promeneurs solitaires Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00, 20h30, 21h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:20:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:20:00+02:00

Au musée des Beaux-Arts comme aux Charmettes, découvrez notre nouvelle exposition temporaire Rêveries de promeneurs solitaires et les œuvres hautes en couleurs d’Olivier Bernex !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 75 03 http://musees.chambery.fr/ https://fr-fr.facebook.com/MuseesChambery/ Le Musée des Beaux-Arts présente une riche collection de peintures savoyardes et italiennes s’étendant du XIVe au début du XXe siècle. Les florentins y sont tout particulièrement représentés ainsi que l’école baroque napolitaine et les artistes français et piémontais du XVIIIe siècle ayant œuvré de chaque côté des Alpes. Les chefs-d’œuvre de Grifo di Tancredi et de Jacquelin de Montluçon y côtoient ceux de l’atelier de Georges de la Tour, mais aussi les grandes toiles de Mattia Preti et de Luca Giordano, ainsi qu’une délicieuse scène galante de Jean-Honoré Fragonard. Avec les collections de son Musée des Beaux-Arts, la capitale de la Savoie démontre avec force que les spécificités culturelles de son territoire rencontrent la grande histoire des échanges artistiques en Europe.

