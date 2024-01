Projet paysage Musée des Charmettes Chambéry, samedi 18 mai 2024.

Projet paysage La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée des Charmettes

Projet d’Education Artistique et Culturelle de quatre séances qui vise à faire découvrir aux élèves le parcours « paysage » de la collection permanent du musée des Beaux-Arts de Chambéry et à expérimenter aux Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, leur propre représentation du lieu. Il s’agit de la première séance : la visite du parcours « Paysage » au musée.

Musée des Charmettes 890 Chemin des charmettes, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479333944 http://www.chambery.fr/302-les-charmettes.htm Plus de 80 espèces de plantes médicinales, condimentaires ou potagères connues ou oubliées ont été plantées dans le jardin à la française contigu au musée, des variétés anciennes de poiriers, de pommiers et de cerisiers réintroduites dans le verger en contrebas et 100 m² de vigne ancienne savoyarde reconstitués sur le coteau au-dessus de la maison. A partir de l’époque révolutionnaire, la maison devient un lieu de pèlerinage pour les visiteurs du monde entier et de nombreuses célébrités (George Sand et Alphonse de Lamartine racontent avec émotion leur visite). Elle est devenue propriété de la Ville de Chambéry en 1905.

©Musées de Chambéry_Photo D GOURBIN