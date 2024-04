Carte blanche à la Cie Kubilai Khan investigations : No Mundo Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry, samedi 18 mai 2024.

Carte blanche à la Cie Kubilai Khan investigations : No Mundo Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Entrée libre – Repli au musée des Beaux-Arts en cas de pluie

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Rêveries de promeneurs solitaires. Olivier Bernex – Jean-Jacques Rousseau, la Cie Kubilai Khan Investigations investit les musées de la ville de Chambéry ! Un parcours artistique, dansé et musical, qui vous mènera des Charmettes au musée des Beaux-Arts au fil de la soirée.

No Mundo

Avec Kubilai Khan investigations, Frank Micheletti aime faire voyager à travers les formes et les plateaux, hybrider les gestes et déplacer la danse et les musiques de leurs lieux de représentation.

Avec No mundo (En ce monde), il déploie une expérience à vivre plutôt qu’un spectacle à regarder. Ici, dans un espace poétique, la rencontre de la danse et la musique produit des visions, des fulgurances qui agissent comme un processus sorcier en inversant les perspectives, générant le doute et la rêverie. Dans le jardin de la maison des Charmettes, les danseuses vous entrainent ainsi dans un rituel singulier, ouvrant un futur à inventer.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 chemin des Charmettes, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 39 44 http://www.chambery.fr/ Maison où séjourna Jean-Jacques Rousseau avec Madame de Warens de 1736 à 1742. A partir de l’époque révolutionnaire, la maison devient un lieu de pèlerinage pour les visiteurs du monde entier et de nombreuses célébrités (George Sand et Alphonse de Lamartine racontent avec émotion leur visite). Elle est devenue propriété de la Ville de Chambéry en 1905. Jardin botanique. Parcours thématiques pour smartphones. Visites guidées et audio-guidées en FR, GB et IT.

© Kubilai Khan Investigations