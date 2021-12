Bourges Médiathèque de Bourges Bourges, Cher Noces à l’italienne Médiathèque de Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Noces à l’italienne Médiathèque de Bourges, 20 janvier 2022, Bourges. Noces à l’italienne

Médiathèque de Bourges, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mesdames passez vos plus belles robes, Messieurs enfilez vos plus beaux costumes, vous êtes conviés à des noces en Italie… pour vous raconter quelques belles histoires. Médiathèque de Bourges Boulevard Lamarck 18000 Bourges Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T19:00:00 2022-01-20T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Médiathèque de Bourges Adresse Boulevard Lamarck 18000 Bourges Ville Bourges lieuville Médiathèque de Bourges Bourges